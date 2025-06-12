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Карбери – о травме Оши: никогда не забуду тот матч в Тампе, на это было тяжело смотреть

Карбери – о травме Оши: никогда не забуду тот матч в Тампе, на это было тяжело смотреть
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о завершившем карьеру форварде Ти Джее Оши и вспомнил, как он получил травму в бесконтактном эпизоде в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

«На это было тяжело смотреть. Я никогда не забуду тот матч в Тампе, когда его никто не тронул, а он просто не смог двигаться. Его увели с льда. Позже он лежал прямо на полу в гостинице в Тампе. И это говорит о том, каким он был воином», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks».

В том эпизоде Оши почувствовал резкую боль после совершения разворота на льду с шайбой. Хоккеист сразу же упал на лёд, где к нему сразу же выбежали врачи клуба.

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