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«Спокойно могу работать поваром!» Александр Овечкин опубликовал забавное видео

«Спокойно могу работать поваром!» Александр Овечкин опубликовал забавное видео
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал в своём телеграм-канале видео отдыха в ресторане с семьёй и друзьями. В видеоролике Овечкин попробовал подменить штатного повара заведения и под его присмотром накормить своих близких дистанционно.

«Спокойно могу работать поваром!))» — гласит подпись Овечкина к опубликованному видео.

В прошедшем сезоне-2024/2025 Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ и с 897 шайбами за карьеру (прежний рекорд — 894) является лучшим снайпером за всю историю лиги. В Кубке Стэнли «Вашингтон» с Овечкиным дошёл до второго раунда.

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