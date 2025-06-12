«Спокойно могу работать поваром!» Александр Овечкин опубликовал забавное видео

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал в своём телеграм-канале видео отдыха в ресторане с семьёй и друзьями. В видеоролике Овечкин попробовал подменить штатного повара заведения и под его присмотром накормить своих близких дистанционно.

«Спокойно могу работать поваром!))» — гласит подпись Овечкина к опубликованному видео.

В прошедшем сезоне-2024/2025 Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ и с 897 шайбами за карьеру (прежний рекорд — 894) является лучшим снайпером за всю историю лиги. В Кубке Стэнли «Вашингтон» с Овечкиным дошёл до второго раунда.