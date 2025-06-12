«Обычно остаются». Ишматов об уходе Никитина из «Локомотива» сразу после чемпионства

Бывший главный тренер СКА и «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов высказался об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера «Локомотива» и оценил вероятность прихода Романа Ротенберга в ярославский клуб.

— Если брать мою хоккейную жизнь, то такого не было, когда человек выиграл и ушёл. Обычно остаются. Там бог только знает, что происходит в клубе.

— Никитин, вероятно, возглавит ЦСКА. Как считаете, для армейцев это достойный тренер?

— Он доказал, что выиграл Кубок Гагарина. Создана команда им. Значит, есть какая-то перспектива для побед. Видимо, руководство ЦСКА так и думает.

— Как считаете, может ли Роман Ротенберг возглавить «Локомотив»?

— Очень хороший вопрос. В своих районах есть свои тренеры, я так понимаю это дело, потому что в Ярославле должен быть свой тренер, — цитирует Ишматова «Спорт день за днём».