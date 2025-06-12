Олимпийский чемпион объяснил, почему результативность финала НХЛ выше, чем КХЛ

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов объяснил, почему результативность финальной серии Национальной хоккейной лиги выше, чем результативность недавно прошедшего финала Кубка Гагарина.

– Готовы сравнить финалы НХЛ и КХЛ?

– Любое сравнение всегда спорное, является делом вкуса. Но можно остановиться на цифрах – они объективны. Только в трёх матчах финала Кубка Стэнли заброшено 23 шайбы. Для решающей серии сезона семь с половиной голов за игру – суперрезультативность! И она не является сюрпризом – в финале встретились яркие, атакующие команды. Впрочем, в НХЛ таких – подавляющее большинство.

Не раз отмечал, что наш хоккей – более оборонительный. О чём говорить, если год назад в финале КХЛ было заброшено 10 шайб – две с половиной за игру. В последнем финале Кубка Гагарина результативность оказалась повыше – 22 гола в пяти встречах, уже четыре с половиной за игру. Прогресс очевиден, но всё равно до НХЛ пока далеко.

– В чём причина?

– Это вопрос ко всем нам – тренерам, арбитрам, менеджерам. В последние годы с переходом на маленькие площадки хоккей в КХЛ стал несколько более атакующим, но пока на стандарты НХЛ, в том числе в тактике, нам выйти трудновато. Ещё и поэтому считаю, что за лучшими матчами НХЛ нам обязательно нужно следить. Хоккей в НХЛ становится всё более быстрым, атакующим, комбинационным, Европа старается брать с него пример. Это хороший ориентир и для нашей лиги, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.