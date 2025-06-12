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Олимпийский чемпион объяснил, почему результативность финала НХЛ выше, чем КХЛ

Олимпийский чемпион объяснил, почему результативность финала НХЛ выше, чем КХЛ
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Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов объяснил, почему результативность финальной серии Национальной хоккейной лиги выше, чем результативность недавно прошедшего финала Кубка Гагарина.

– Готовы сравнить финалы НХЛ и КХЛ?
– Любое сравнение всегда спорное, является делом вкуса. Но можно остановиться на цифрах – они объективны. Только в трёх матчах финала Кубка Стэнли заброшено 23 шайбы. Для решающей серии сезона семь с половиной голов за игру – суперрезультативность! И она не является сюрпризом – в финале встретились яркие, атакующие команды. Впрочем, в НХЛ таких – подавляющее большинство.

Не раз отмечал, что наш хоккей – более оборонительный. О чём говорить, если год назад в финале КХЛ было заброшено 10 шайб – две с половиной за игру. В последнем финале Кубка Гагарина результативность оказалась повыше – 22 гола в пяти встречах, уже четыре с половиной за игру. Прогресс очевиден, но всё равно до НХЛ пока далеко.

– В чём причина?
– Это вопрос ко всем нам – тренерам, арбитрам, менеджерам. В последние годы с переходом на маленькие площадки хоккей в КХЛ стал несколько более атакующим, но пока на стандарты НХЛ, в том числе в тактике, нам выйти трудновато. Ещё и поэтому считаю, что за лучшими матчами НХЛ нам обязательно нужно следить. Хоккей в НХЛ становится всё более быстрым, атакующим, комбинационным, Европа старается брать с него пример. Это хороший ориентир и для нашей лиги, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

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