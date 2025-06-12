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Пронгер назвал сумму, которую может получить Сэм Беннетт по новому контракту в НХЛ

Пронгер назвал сумму, которую может получить Сэм Беннетт по новому контракту в НХЛ
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Бывший защитник сборной Канады и клубов НХЛ Крис Пронгер порассуждал о будущем контракте нападающего Сэма Беннетта, который является лучшим бомбардиром команды в нынешнем плей-офф (20 (14+6) очков). Напомним, контракт форварда с зарплатой $ 4,425 млн истекает после этого сезона.

– Если бы вы были генеральным менеджером и захотели бы подписать контракт с Сэмом Беннеттом, то сколько бы вы ему заплатили?
– Это зависит от того, где располагается клуб. Это ведь безналоговый штат? (Смеётся.) Хорошо, я бы не стал платить ему $ 10 млн в год. Лично я бы не стал, это будет небольшой переплатой. Он заработал себе на $ 8 или $ 8,5 млн в год.

Он делает то, чего не делают многие игроки. Он играет в жёсткий и силовой хоккей, при этом забивает голы, выигрывает вбрасывания и умеет играть в большинстве и меньшинстве. Он отлично подходит этой команде. Но у них есть и другие игроки для этой позиции, – цитирует Пронгера TSN.

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