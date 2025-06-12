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Журналист TSN: Маршан своей игрой заслужил контракт в $ 8 млн

Журналист TSN: Маршан своей игрой заслужил контракт в $ 8 млн
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Журналист TSN Крис Джонстон поделился мнением об истекающем контракте нападающего «Флориды Пантерз» Брэда Маршана. Текущее соглашение канадского форварда с зарплатой в $ 6,125 млн истекает по окончании сезона.

«Он является одним из лидеров команды, которая борется за Кубок Стэнли. На рынке свободных агентов он будет котироваться высоко. Брэд сказал мне, что этим летом есть небольшая неопределённость из-за повышения потолка зарплат, и он снова вырастет в течение двух-трёх сезонов. И это уже заложено в контрактах.

Ему 37 лет, но хочет играть до 40 лет. Думаю, что он получит контракт минимум на три года, но, скорее всего, на четыре года. И меня не удивит, если его зарплата превысит $ 8 млн в год. Обычно игроки его возраста уже не получают такие деньги, но он играет так, как обычно не играют в его возрасте перед выходом на рынок свободных агентов», – цитирует Джонстона TSN.

Маршан набрал 18 (8+10) очков в 20 играх текущего плей-офф.

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