Стали известны клубы, которые интересуются нападающим Джонатаном Тэйвзом. Ранее 37-летний форвард заявил, что намерен вернуться в НХЛ. Последний на данный момент матч Тэйвза в НХЛ состоялся 13 апреля 2023 года. После завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем. За «Блэкхоукс» Джонатан выступал с 2007 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Как сообщает The Fourth Period, «Виннипег Джетс» и «Торонто Мэйпл Лифс» – клубы, которые проявили интерес к центрфорварду. Ожидается, что Тэйвз примет решение до начала драфта НХЛ.

Тэйвз провёл 1067 матчей в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».