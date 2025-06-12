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Кейл Макар получил трофей «Норрис Трофи» во время игры с друзьями в гольф

Кейл Макар получил трофей «Норрис Трофи» во время игры с друзьями в гольф
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар играл в гольф с друзьями и родителями, когда ему вручили трофей «Норрис Трофи» как лучшему игроку обороны сезона в НХЛ.

«Честно говоря, моей первой мыслью было, что один из ребят, с которыми я играл, выиграл какой-то трофей по гольфу, и это было сюрпризом. Определённо, я не ждал, что мне вручат награду, это точно.

Каждый раз, когда тебя отмечают за что-то подобное, это очень круто. Это очень особенно — иметь возможность выиграть этот трофей во второй раз. Иметь такую ​​группу ребят, как в нашей команде — это звучит банально, но это действительно командная награда. У нас был весёлый сезон, и, надеюсь, он будет ещё веселее», — цитирует Макара пресс-служба НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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