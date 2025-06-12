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Лучший снайпер «Далласа» в сезоне-2024/2025 стал доступен для обмена и может покинуть клуб

Лучший снайпер «Далласа» в сезоне-2024/2025 стал доступен для обмена и может покинуть клуб
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Нападающие Джейсон Робертсон и Мэйсон Марчмент могут быть обменяны из «Даллас Старз». Как сообщает The Fourth Period, Робертсон стал доступен для обменов – команды интересуются его потенциальной доступностью, а «Старз» готовы выслушать предложения.

Действующий контракт 25-летнего нападающего с зарплатой $ 7,75 млн рассчитан до конца следующего сезона. В текущем сезоне Робертсон стал лучшим снайпером «Далласа» и вторым бомбардиром команды, набрав 80 (35+45) очков в 82 матчах. Отметим, что «Даллас» проиграл последние семь матчей регулярного чемпионата. В плей-офф он добавил 6 (4+2) очков в 11 играх.

Отмечается, что внутри команды есть сомнения по поводу расставания с Робертсоном. На данный момент «Далласу» доступны лишь $ 4,18 млн в платёжной ведомости при восьми хоккеистах без контрактов на следующий сезон.

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