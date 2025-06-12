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Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил граждан с Днём России

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил граждан с Днём России
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Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил граждан с Днём России. Напомним, специалист недавно покинул петербургский клуб и на данный момент находится без контракта.

«Поздравляю всех наших граждан с Днём России! В важный государственный праздник желаю хорошо отдохнуть, набраться сил для работы и важных общественно-полезных дел. Пусть каждый из нас станет той частичкой общества, которая делает его лучше, как любой хороший игрок усиливает команду. Только вместе, сообща мы сможем сделать нашу страну лучше, сильнее, безопаснее и здоровее. А мы продолжаем посвящать себя хоккею, который уже много лет – неотъемлемая часть нашей страны, образа жизни и самосознания», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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