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КХЛ представила топ-20 сейвов по итогам сезона-2024/2025

КХЛ представила топ-20 сейвов по итогам сезона-2024/2025
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Континентальная хоккейная лига представила топ-20 сейвов по итогам сезона-2024/2025.

Лучшим спасением сезона признан сейв вратаря «Трактора» Зака Фукале в матче со СКА после броска в уже пустые ворота от Михаила Григоренко. Второе место заняло спасение голкипера «Авангарда» Никиты Серебрякова, вытянувшегося в шпагате в матче с «Салаватом Юлаевым». Тройку лучших сейвов сезона замкнул вратарь «Куньлуня» Джереми Смит, выловивший шайбу в падении после броска форварда «Локомотива» Максима Шалунова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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