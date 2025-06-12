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«Рад так, что не передать словами». Пономарёв — о трёхлетнем контракте с «Авангардом»

«Рад так, что не передать словами». Пономарёв — о трёхлетнем контракте с «Авангардом»
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Нападающий Василий Пономарёв прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Авангардом».

— Василий, прокомментируй подписание трёхлетнего контракта с «Авангардом».
— Рад настолько, что не передать словами, так как вся эта история длилась на протяжении долгого времени. Все знают только о свершившемся факте обмена, но это был целый процесс, который долго не получалось завершить. И я сейчас очень рад. У меня не стояла задача вернуться обратно в Россию, я просто хотел играть на максимально высоком уровне и бороться за Кубок. В Омске великолепная атмосфера на играх, прекрасные, дружные болельщики, у «Авангарда» классный тренерский штаб, и подбирается серьёзный состав, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Пономарёвым читайте на «Чемпионате»:
«Задачи приехать в Россию не было, но в «Авангарде» — перспективы». Интервью с Пономарёвым
Эксклюзив
«Задачи приехать в Россию не было, но в «Авангарде» — перспективы». Интервью с Пономарёвым
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