«Рад так, что не передать словами». Пономарёв — о трёхлетнем контракте с «Авангардом»

Нападающий Василий Пономарёв прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Авангардом».

— Василий, прокомментируй подписание трёхлетнего контракта с «Авангардом».

— Рад настолько, что не передать словами, так как вся эта история длилась на протяжении долгого времени. Все знают только о свершившемся факте обмена, но это был целый процесс, который долго не получалось завершить. И я сейчас очень рад. У меня не стояла задача вернуться обратно в Россию, я просто хотел играть на максимально высоком уровне и бороться за Кубок. В Омске великолепная атмосфера на играх, прекрасные, дружные болельщики, у «Авангарда» классный тренерский штаб, и подбирается серьёзный состав, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.