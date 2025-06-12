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Чемпион МЧМ-2011 Денис Голубев подписал контракт с «Барсом»

Чемпион МЧМ-2011 Денис Голубев подписал контракт с «Барсом»
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Нападающий Денис Голубев пополнил состав «Барса». Как сообщает пресс-служба клуба, односторонний контракт ВХЛ с форвардом рассчитан на один сезон.

Прошлый сезон нападающий провёл в составе пермского «Молота» и набрал 34 (21+13) очка в 66 матчах. По набранным очкам игрок стал третьим бомбардиром команды.

33-летний нападающий выступал за команды системы «Ак Барса» на протяжении девяти сезонов (2008-2014, 2015-2018). В составе «Ак Барса» провёл 190 матчей и набрал 24 (11+13) очка. За «Барс» в чемпионатах МХЛ и ВХЛ Голубев отыграл 147 встреч, в которых набрал 164 (61+103) очка.

Голубев является чемпионом молодёжного чемпионата мира 2011 года.

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