Нападающий Василий Пономарёв объяснил, почему покинул Северную Америку ради игры за «Авангард». Ранее форвард выступал в НХЛ за «Каролину Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз», а также их фарм-клубы в АХЛ.

— Почему всё-таки принял решение покинуть Америку?

— Мне показалось, что в «Авангарде» интересный вариант борьбы за трофей. После того как я выиграл Кубок Колдера (с фарм-клубом «Каролины» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»), у меня не было такой возможности. Здесь я вижу все перспективы, у меня огромное уважение к руководящему штабу команды, к Евгению Кожевникову, Герману Чистякову, Алексею Сопину. Спасибо им за тот интерес, который проявляли ко мне, и я думаю, что мы вместе сможем сделать Омск счастливым в мае.

— Что в «Питтсбурге» не получилось?

— Да как-то вот так сложилось. Мне кажется, что мой хоккей больше подходил под игру «Каролины». В «Питтсбург» пришёл, попал в ротацию, затем уже другая молодёжь начала подходить под основу. Надо понимать, что в НХЛ – это бизнес, конвейер. Наверное, пока я находился в «Каролине», то был на счету, а после обмена уже оказался в таком подвешенном состоянии, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.