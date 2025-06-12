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Пономарёв — об обмене в «Авангард»: из «Спартака» не так просто выбраться

Пономарёв — об обмене в «Авангард»: из «Спартака» не так просто выбраться
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Нападающий Василий Пономарёв высказался об обмене прав на него из «Спартака» в «Авангард», с которым он подписал трёхлетний контракт.

— Как с твоей точки зрения происходил обмен прав на тебя из «Спартака» в «Авангард»?
— Думаю, об этом лучше расскажет Алексей Николаевич Сопин.

— «Авангард» проявлял к тебе заинтересованность. Можешь сказать, когда начались движения по обмену?
— Наверное, это не совсем корректно говорить, когда это началось. Я ведь был прикреплён к другой команде. Но скажу, что не так просто из «Спартака» выбраться, спасибо обеим организациям, что в итоге смогли договориться, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Пономарёвым читайте на «Чемпионате»:
«Задачи приехать в Россию не было, но в «Авангарде» — перспективы». Интервью с Пономарёвым
Эксклюзив
«Задачи приехать в Россию не было, но в «Авангарде» — перспективы». Интервью с Пономарёвым
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