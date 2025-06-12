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Пономарёв: считаю себя чистым центром. Думаю, в «Авангарде» понимали, кого подписывают

Пономарёв: считаю себя чистым центром. Думаю, в «Авангарде» понимали, кого подписывают
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Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв рассказал о своих навыках игры в качестве центрального форварда.

— Многие отмечают, что ты хорош как двусторонний центральный. Сам считаешь универсальность своим козырем?
— Да, я уверен, что могу везде сыграть и в любой расстановке на льду: большинство, меньшинство, «3 на 5», «4 на 6».

— Ты – чистый центральный? Или на фланге сыграть тоже можешь без проблем?
— Считаю себя именно центральным нападающим. И «Авангард» на меня вышел с запросом, что им нужен центрфорвард. Думаю, в клубе прекрасно понимали, кого подписывают, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Пономарёвым читайте на «Чемпионате»:
«Задачи приехать в Россию не было, но в «Авангарде» — перспективы». Интервью с Пономарёвым
Эксклюзив
«Задачи приехать в Россию не было, но в «Авангарде» — перспективы». Интервью с Пономарёвым
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