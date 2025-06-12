Нападающий Максим Джиошвили подписал новый контракт с московским «Динамо». Как сообщает пресс-служба бело-голубых, соглашение с форвардом рассчитано сроком до конца сезона-2026/2027. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании.

Напомним, в прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провёл 68 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Джиошвили 17 встреч и 9 (5+4) очков.

Отметим, что московское «Динамо» проиграло «Трактору» в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счётом 1-4 и завершило выступления в сезоне-2024/2025.