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Овечкин, Легков и другие российские спортсмены спели национальный гимн на отдыхе в Турции

Овечкин, Легков и другие российские спортсмены спели национальный гимн на отдыхе в Турции
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Российские спортсмены спели национальный гимн на отдыхе в Турции. Среди участников исполнения гимна России были лыжница Юлия Емельянова, лыжник Александр Легков, хоккеисты Александр Овечкин, Егор Яковлев и Александр Бурмистров, футболисты Роман Зобнин и Георгий Щенников, теннисистка Анастасия Мыскина и баскетболист Виталий Фридзон.

Ранее 39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал в своём телеграм-канале видео отдыха в ресторане с семьёй и друзьями. В видеоролике Овечкин попробовал подменить штатного повара заведения и под его присмотром накормить своих близких дистанционно.

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