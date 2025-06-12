Овечкин, Легков и другие российские спортсмены спели национальный гимн на отдыхе в Турции

Российские спортсмены спели национальный гимн на отдыхе в Турции. Среди участников исполнения гимна России были лыжница Юлия Емельянова, лыжник Александр Легков, хоккеисты Александр Овечкин, Егор Яковлев и Александр Бурмистров, футболисты Роман Зобнин и Георгий Щенников, теннисистка Анастасия Мыскина и баскетболист Виталий Фридзон.

Ранее 39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал в своём телеграм-канале видео отдыха в ресторане с семьёй и друзьями. В видеоролике Овечкин попробовал подменить штатного повара заведения и под его присмотром накормить своих близких дистанционно.