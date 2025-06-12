«В деньгах это огромная сумма». Маршан высказался о неравенстве налогов в клубах НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан поделился мыслями о ситуации с налоговым неравенством в НХЛ.

Клубы из штата Флорида, где отсутствует местный налог на доходы, в шестой раз подряд выступают в финале Кубка Стэнли – по три выхода «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флориды».

«Большинство из канадских клубов имеет чрезвычайно высокую налоговую ставку. Калифорнийские клубы – то же самое. Этим командам приходится платить больше денег, чтобы заполучить определённых игроков. Посмотрите на команду вроде «Монреаля». И сравните это с нашей командой, с «Далласом» или с кем-то ещё. Это разница в 15%. В деньгах это огромная сумма.

Стоимость жизни в Канаде тоже очень высока, потому что вы платите огромные налоги за всё. Цены немного отличаются, но ненамного, но после уплаты всех налогов в итоге у вас на 20-30% меньше денег, так что это, безусловно, играет роль», – цитирует Маршана Sportsnet.