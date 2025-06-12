Владимир Ткачёв объяснил, почему решил подписать контракт с «Сибирью»

Нападающий Владимир Ткачёв прокомментировал подписание двухлетнего контракта с «Сибирью». Ранее 31-летний форвард на протяжении четырёх сезонов выступал за «Трактор».

– А что стало ключевым фактором при выборе «Сибири»?

– В первую очередь сам хоккей. Финансовый вопрос в данном случае не играл большой роли. Для меня была важна игровая практика и возможность реализовывать себя на льду, получая достаточно игрового времени. Вадим Сергеевич [Епанчинцев] объяснил, что рассчитывает на меня как на лидера в раздевалке. Наша общая задача в «Сибири» – создать привычку побеждать. Все игроки в клубе должны думать о победе и понимать, как правильно её достичь.

В «Сибири» меня привлёк потенциал роста, я знаю, какие трансферы клуб планирует сделать в ближайшее время, как будет выглядеть состав команды на следующий сезон. Сейчас такое время, что перед переходом в другой клуб игроки созваниваются между собой и обсуждают рабочие моменты. Важно же понимать, какой будет состав, какие у команды примерно шансы на победу в Кубке Гагарина. И когда ты конкретно знаешь, кто придёт из сильных хоккеистов, знаешь их способности, это влияет на твой выбор. Мне понравилось, что «Сибирь» амбициозно смотрит на следующий сезон и ставит перед собой самые высокие задачи, – цитирует Ткачёва «Татар-информ».

Владимир Ткачёв провёл в Челябинске четыре сезона. За это время нападающий сыграл 292 матча и набрал 157 (56+101) очков. Вместе с челябинцами форвард завоевал три комплекта наград КХЛ — бронзовые медали в 2022 и 2024 годах, а также серебро в прошедшем чемпионате.