Антипов — о Ротенберге: за время его работы СКА превратился из середняка в топ-клуб

Бывший нападающий сборной России, пятикратный чемпион России Владимир Антипов прокомментировал итоги работы Романа Ротенберга в санкт-петербургском СКА.

«Хоть я никогда и не был тренером, тем не менее понимаю, что любая отставка не проходит безболезненно для любого специалиста. А тем более в данной ситуации, когда Роман Ротенберг за время работы в СКА сделал клуб самым рейтинговым среди всех команд КХЛ. И это было не только в 2015 и 2017 годах, когда питерский клуб завоёвывал Кубок Гагарина, а из сезона в сезон. За время его работы клуб превратился из середняка в топ-клуб, способный решать самые высокие задачи.

Прошлый сезон получился непростым, и в итоге команда вылетела в первом раунде. Было много объективных причин, но руководство не каждого клуба может и хочет терпеть, как это было, к примеру, в «Динамо» при Олеге Знарке или в «Локомотиве» при Игоре Никитине. В итоге и Знарок, и Никитин выиграли со своими командами Кубок Гагарина. Уверен, что и Роман ещё не раскрыл свой тренерский потенциал», — заявил Антипов.