Кожевников — о школе Овечкина: главное — чтобы он родителей не пускал, начнут учить

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от работы хоккейной школы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России.

«Скоро Саня вернётся в Россию и будет поднимать свою школу. Я думаю, что в его школе просто отбоя не будет от детей, которые захотят там заниматься. Лишь бы не грузили мальчишек, у нас с этим есть проблемы, ведь это дорогой вид спорта. И самое главное – чтобы он родителей не пускал на тренировки, а то они и его начнут учить. Потому что нашим родителям, особенно мамам, всё равно, кто перед ними – Александр Овечкин, Уэйн Гретцки или кто-то ещё. Им до лампочки, они знают всё и всегда. Хотя у них нет даже и близко хоккейного образования, но они считают себя самыми умными», — цитирует Кожевникова «РИА Новости Спорт».