Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников — о школе Овечкина: главное — чтобы он родителей не пускал, начнут учить

Кожевников — о школе Овечкина: главное — чтобы он родителей не пускал, начнут учить
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от работы хоккейной школы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России.

«Скоро Саня вернётся в Россию и будет поднимать свою школу. Я думаю, что в его школе просто отбоя не будет от детей, которые захотят там заниматься. Лишь бы не грузили мальчишек, у нас с этим есть проблемы, ведь это дорогой вид спорта. И самое главное – чтобы он родителей не пускал на тренировки, а то они и его начнут учить. Потому что нашим родителям, особенно мамам, всё равно, кто перед ними – Александр Овечкин, Уэйн Гретцки или кто-то ещё. Им до лампочки, они знают всё и всегда. Хотя у них нет даже и близко хоккейного образования, но они считают себя самыми умными», — цитирует Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Видео
Овечкин, Легков и другие российские спортсмены спели национальный гимн на отдыхе в Турции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android