«Это хороший «допинг». Вячеслав Быков — об Игоре Никитине в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал возможное возвращение Игоря Никитина в ЦСКА.

«Это очередной вызов для Игоря Никитина. Такие специалисты привыкли к подобному подходу в своей профессии. Это хороший «допинг», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», покинувший «Локомотив» Игорь Никитин в ближайшее время будет официально назначен главным тренером ЦСКА и подпишет долгосрочный контракт с армейцами. В тренерский штаб российского специалиста войдут Дмитрий Юшкевич, Александр Попов, Антон Курьянов, тренер по вратарям Рашит Давыдов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков.