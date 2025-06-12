Прокурор заявил, что Маклауд солгал полицейскому по делу о сексуальном насилии

Прокурор Миган Каннингем заявил, что Майкл Маклауд в 2018 году солгал полицейскому по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает журналист Рик Уэстхед на своей странице в социальной сети Х.

«В ноябре 2018 года Майкл Маклауд солгал полицейскому Стивену Ньютону, заявив, что не имеет ни малейшего понятия, почему его бывшие товарищи по канадской сборной продолжали приходить к нему в номер отеля рано утром 19 июня 2018 года.

Каннингем: «Он откровенно лжёт детективу Ньютону. Из переписок мы знаем, что он приглашал людей для сексуальных действий в номере. Когда правда просачивается наружу, мы видим, что на самом деле он устраивал какую-то секс-вечеринку для своих товарищей по команде», — написал Уэстхед.

Напомним, в мае 2023 года 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны игроков молодёжной сборной Канады.



Бывшим игрокам НХЛ Диллону Дюбе, Кэлу Футу, Алексу Форментону и Картеру Харту предъявлено одно обвинение в сексуальном насилии, а Майклу Маклауду — два.