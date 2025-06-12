Кирсанов: моё решение отправиться в НХЛ никак не связано с уходом Ларионова из «Торпедо»

Бывший хоккеист «Торпедо», а ныне защитник «Лос-Анджелес Кингз» Кирилл Кирсанов прокомментировал своё решение заключить двухлетний контракт новичка с калифорнийским клубом.

«Моё решение отправиться в НХЛ никак не связано с уходом Ларионова, но я был удивлён. Команда играла хорошо, каждый год выходила в плей-офф. Просто не добились результата с «Локомотивом».

С Ларионовым мы говорили почти каждый день — о еде, тренировках, обо всём. После того как я получил травму через два месяца после присоединения к команде, он сказал мне: «Не отпускай себя». Я использовал это время, чтобы по-настоящему сосредоточиться на своём питании и дисциплине. Я очень благодарен ему за это», — приводит слова Кирсанова RG.