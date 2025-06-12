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«Для армейцев это идеальный вариант». Трёхкратный чемпион мира — о Никитине в ЦСКА

«Для армейцев это идеальный вариант». Трёхкратный чемпион мира — о Никитине в ЦСКА
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на вероятное назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.

«Никитин – один из лучших тренеров в России. Он может привести ЦСКА к Кубку Гагарина в следующем сезоне. Игорь Валерьевич уже три раза в финале был. В этом году выиграл всё, его «Локомотив» сыграл шикарно. Для армейцев это идеальный вариант», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», покинувший «Локомотив» Игорь Никитин в ближайшее время будет официально назначен главным тренером ЦСКА и подпишет долгосрочный контракт с армейцами. В тренерский штаб российского специалиста войдут Дмитрий Юшкевич, Александр Попов, Антон Курьянов, тренер по вратарям Рашит Давыдов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков.

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