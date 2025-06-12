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Инсайдер НХЛ рассказал о деталях сделки по переходу Крайдера из «Рейнджерс» в «Анахайм»

Инсайдер НХЛ рассказал о деталях сделки по переходу Крайдера из «Рейнджерс» в «Анахайм»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что в ближайшее время будет объявлено о переходе нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Криса Крайдера в «Анахайм Дакс».

«Это будет Крайдер и пик в средних раундах драфта для «Анахайма» в обмен на Кэри Терренса (игрок системы «Дакс». — Прим. «Чемпионата») и пик в средних раундах драфта для «Рейнджерс», — написал Фридман.

В прошлом сезоне 34-летний Крайдер провёл 68 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал восемь результативных передач.

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом сезоне регулярки занял 11-е место на Востоке и не попал в плей-офф. «Анахайм» набрал 80 очков и закончил регулярку на 12-м месте на Западе.

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