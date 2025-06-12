НХЛ назвала победителя «Леди Бинг Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что нападающий Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз» стал обладателем приза «Леди Бинг Трофи» — индивидуальной награды, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Это уже третий приз «Леди Бинг Трофи» для Копитара после его побед в 2016 и 2023 годах. Анже стал 10-м игроком в истории НХЛ, получившим эту награду три или более раз, и вторым игроком «Кингз» после Уэйна Гретцки (1991, 1992, 1994).

В сезоне-2024/2025 Копитар провёл 87 матчей, в которых записал на свой счёт 76 (23+53) очков.