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«Флорида» — «Эдмонтон»: онлайн-трансляция 4-го матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00

«Флорида» — «Эдмонтон»: онлайн-трансляция 4-го матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00
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В ночь на 13 июня на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Флорида» — «Эдмонтон». Начало игры — в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в серии — 2-1 в пользу «пантер».

Отметим, что команды встречаются в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги второй год подряд. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 победу в семи матчах одержала «Флорида» со счётом 4-3.

Напомним, в полуфинале плей-офф НХЛ «Эдмонтон» одолел «Даллас Старз» (4-1). «Флорида» в 1/2 финала Кубка Стэнли была сильнее «Каролины Харрикейнз» (4-1).

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