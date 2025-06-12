ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Иранской ассоциацией хоккея

Меморандум о сотрудничестве подписан Федерацией хоккея России (ФХР) и Иранской ассоциацией хоккея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФХР.

Соглашение предусматривает усиление взаимодействия двух стран в сферах развития хоккея и укрепления международных связей. В рамках долгосрочных партнёрских отношений запланирована реализация долгосрочных программ по популяризации хоккея на Среднем Востоке, обмена опытом и методиками подготовки игроков, тренеров и судей, а также проведение совместных мероприятий и турниров.

«Россия — великая хоккейная держава. И поэтому одной из ключевых задач видим помощь тем странам, которые хотят серьёзно развиваться в нашем виде спорта. В последние годы ФХР подписала меморандумы о сотрудничестве с Кыргызстаном, Грузией, Монголией, Сербией, Турцией, Объединёнными Арабскими Эмиратами. Это один из приоритетов международной работы ФХР — укреплять отношения с дружественными странами с помощью хоккея.

Россия и Иран на протяжении многих лет поддерживают друг друга в самых разных делах и вопросах. Мы открыты к взаимодействию и, конечно, очень рады, что нашим друзьям интересен победный опыт нашего хоккея», — заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.