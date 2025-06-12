Как стало известно «Чемпионату», канадский защитник Джереми Рой подпишет двухлетний контракт с ЦСКА. В ближайшее время об этом объявят официально.

Напомним, ранее стало известно, что 28-летний игрок «Витязя» Рой, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение ЦСКА. Подмосковный клуб предложение армейского клуба не повторит и получит денежную компенсацию.

Джереми выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это был первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге Рой провёл 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.