ХК ЦСКА объявил о переходе канадского защитника Джереми Роя

Защитник Джереми Рой, выступавший за подмосковный «Витязь», стал игроком ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«28-летний канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение ЦСКА сроком на два сезона, которое по истечении установленного регламентом срока не было повторено «Витязем», — сказано в сообщении ЦСКА.

Джереми выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это был первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге Рой провёл 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.