«Мотивы тут ясны — они материальные». Олимпийский чемпион — о Никитине в ЦСКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал возможное возвращение Игоря Никитина на тренерский пост в ЦСКА.

«Конкретнее рассуждать об этом можно будет, когда Никитина официально назначат. Пока идут лишь бесконечные разговоры на тему его возможного возвращения в ЦСКА. Мотивы тут ясны — они материальные прежде всего. Не надо закрывать глаза на это, искать какие-то причины. В нашем хоккее уже в достаточной степени развились своеобразные экономические отношения. И Никитин действует в соответствии с ними», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», покинувший «Локомотив» Игорь Никитин в ближайшее время будет официально назначен главным тренером ЦСКА и подпишет долгосрочный контракт с армейцами. В тренерский штаб российского специалиста войдут Дмитрий Юшкевич, Александр Попов, Антон Курьянов, тренер по вратарям Рашит Давыдов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков.