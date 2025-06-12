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Нападающий Крис Крайдер перешёл из «Рейнджерс» в «Анахайм»

Нападающий Крис Крайдер перешёл из «Рейнджерс» в «Анахайм»
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Нападающий Крис Крайдер перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Анахайм Дакс». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нью-Йорка. Отмечается, что, кроме Крайдера, «утки» получат выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2025 года. «Рейнджерс» получает нападающего системы «Дакс» Кэри Терренса и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года.

«Мы хотим поблагодарить Криса Крайдера за его вклад в организацию «Рейнджерс» во время его звёздной карьеры. Крис был неотъемлемой частью некоторых из самых знаковых моментов в истории «Рейнджерс», включая установление нескольких рекордов франшизы и помощь команде в продвижении к финалу Кубка Стэнли 2014 года. Крис всегда будет частью нашей команды, и мы желаем ему и его семье всего наилучшего», — заявил генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри.

В прошлом сезоне 34-летний Крайдер провёл 68 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал восемь результативных передач.

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