Источник заявил, что Мика Зибанеджад может быть обменян из «Рейнджерс»

Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта заявил, что шведский нападающий Мика Зибанеджад может быть обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Зибанеджад — имя, за которым стоит следить, несмотря на его пункт о запрете на обмен», — написал Паньотта на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, контракт Зибанеджада с кэпхитом в $ 8,5 млн действует до конца сезона-2029/2030. В нынешней регулярке Мика провёл 82 игры, в которых забросил 20 шайб и отдал 42 результативные передачи. «Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом сезоне регулярки занял 11-е место на Востоке и не попал в плей-офф.

Ранее стало известно, что нападающий Крис Крайдер перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Анахайм Дакс».