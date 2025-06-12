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«Просто запасной вариант». Кирсанов — о возможности возвращения в КХЛ из «Лос-Анджелеса»

«Просто запасной вариант». Кирсанов — о возможности возвращения в КХЛ из «Лос-Анджелеса»
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Бывший хоккеист «Торпедо», а ныне защитник «Лос-Анджелес Кингз» Кирилл Кирсанов рассказал, что у него есть возможность вернуться в Континентальную хоккейную лигу при необходимости.

«Мне нужно будет адаптироваться к североамериканскому стилю — темпу, физической подготовке. Если АХЛ поможет мне освоиться, это будет совершенно нормально.

В контракте предусмотрена возможность возвращения в КХЛ в случае необходимости. Это просто запасной вариант на случай, если что-то не получится», — приводит слова Кирсанова RG.

Кирсанов был выбран «Кингз» в третьем раунде (под общим 84-м номером) драфта НХЛ 2021 года. 22-летний хоккеист в прошедшем сезоне провёл 34 матча за нижегородское «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при восьми минутах штрафа и показателе полезности «+5».

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