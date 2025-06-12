Экс-игрок СКА назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам прошедшего сезона

Бывший игрок СКА Максим Рыбин назвал лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги по итогам прошедшего сезона.

«Наверное, назову кого-то из команды победителей [Кубка Гагарина]. Исаев-вратарь и Радулов. Исаев получил приз лучшего вратаря по итогам прошедшего сезона. В любом случае без награды он не останется», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Исаев в регулярном чемпионате провёл 41 игру, где одержал 29 побед с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,61. В плей-офф на его счету 20 игр, 15 побед, 93,5% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 1,56.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.