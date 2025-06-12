Стало известно место Александра Овечкина в голосовании на приз «Леди Бинг Трофи»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 13-е место в голосовании на приз «Леди Бинг Трофи» — индивидуальной награды, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Напомним, победителем награды стал форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, который набрал 856 очков. Овечкин в голосовании заработал 38 баллов. Александр в голосовании получил два первых места.

Это уже третий приз «Леди Бинг Трофи» для Копитара после его побед в 2016 и 2023 годах. Анже стал 10-м игроком в истории НХЛ, получившим эту награду три или более раз, и вторым игроком «Кингз» после Уэйна Гретцки (1991, 1992, 1994).