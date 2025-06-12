Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: не знаю, пожалеет ли Никитин об уходе из «Локомотива», но в деньгах он выиграет

Плющев: не знаю, пожалеет ли Никитин об уходе из «Локомотива», но в деньгах он выиграет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на вероятное назначение Игоря Никитина на пост наставника ЦСКА.

— О возвращении Никитина в ЦСКА мы слышали уже достаточно давно. Скорее всего, он примет это предложение. Другое дело, что команда потеряла немало игроков, которые определяли её лицо. И что именно будет выстраивать Никитин, не совсем понятно. То, что было в «Локомотиве», может быть не совсем принято в ЦСКА.

— Не пожалеет ли Никитин о своём решении?
— Не знаю, сложно рассуждать о его чувствах и мыслях. Но в финансовом плане он определённо выиграет. Я как-то говорил, что от добра добра не ищут. В Ярославле он был значимым человеком, а вот сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. Думаю, в «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, хотя руководство наверняка было готово к такому исходу. Опять же — если тебе предлагают в два раз больше денег, есть повод задуматься, — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Для армейцев это идеальный вариант». Трёхкратный чемпион мира — о Никитине в ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android