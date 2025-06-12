Плющев: не знаю, пожалеет ли Никитин об уходе из «Локомотива», но в деньгах он выиграет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на вероятное назначение Игоря Никитина на пост наставника ЦСКА.

— О возвращении Никитина в ЦСКА мы слышали уже достаточно давно. Скорее всего, он примет это предложение. Другое дело, что команда потеряла немало игроков, которые определяли её лицо. И что именно будет выстраивать Никитин, не совсем понятно. То, что было в «Локомотиве», может быть не совсем принято в ЦСКА.

— Не пожалеет ли Никитин о своём решении?

— Не знаю, сложно рассуждать о его чувствах и мыслях. Но в финансовом плане он определённо выиграет. Я как-то говорил, что от добра добра не ищут. В Ярославле он был значимым человеком, а вот сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. Думаю, в «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, хотя руководство наверняка было готово к такому исходу. Опять же — если тебе предлагают в два раз больше денег, есть повод задуматься, — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».