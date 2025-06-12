Джонс — об игре с «Ойлерз»: судьи уже общаются о том, как удержать ситуацию под контролем

Защитник «Флориды Пантерз» Сет Джонс поделился ожиданиями от четвёртой встречи финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Между свистками будет жёсткий хоккей. Не думаю, что после этого произойдёт много событий. Уверен, судьи уже общаются о том, как удержать ситуацию под контролем», — приводит слова Джонса журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в третьем периоде третьего матча финальной серии хоккеисты обеих команд занялись массовым и неоднократным выяснением отношений, в результате чего по итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени.