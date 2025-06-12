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Лебрюн: «Торонто» ведёт переговоры с Таваресом о новом контракте

Лебрюн: «Торонто» ведёт переговоры с Таваресом о новом контракте
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» и нападающий Джон Таварес ведут переговоры о продлении контракта.

«Представители Тавареса и клуб продолжают переговоры, на этой неделе они снова общались. Обе стороны по-прежнему заинтересованы в соглашении, но пока не могут найти оптимальный вариант справедливого контракта. Идея о том, что Таварес подпишет выгодный для «Торонто» договор с кэпхитом в $ 5 млн, является нереальной. С учётом прошедшего сезона, сумма должна быть выше, хотя срок контракта также играет важную роль», — написал Лебрюн в статье The Athletic.

Действующее соглашение 34-летнего форварда с кэпхитом $ 11 млн рассчитано до конца июня 2025 года. В минувшем регулярном чемпионате Таварес набрал 74 (38+36) очка за 75 матчей. В Кубке Стэнли на счету нападающего 7 (5+2) очков за 13 встреч.

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