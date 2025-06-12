Форвард «Флориды» Маршан: иногда, да, нам кое-что сходит с рук

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан заявил, что «пантерам» иногда позволяется больше, чем хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии Кубка Стэнли.

«Иногда, да, нам кое-что сходит с рук. Нельзя всё предугадывать. Это дело судей, и всё происходит быстро. Они делают всё, что могут», — приводит слова Маршана журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в третьем периоде третьего матча финальной серии хоккеисты обеих команд занялись массовым и неоднократным выяснением отношений, в результате чего по итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени.