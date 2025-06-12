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Фредрик Классон подписал однолетний контракт с московским «Динамо»

Фредрик Классон подписал однолетний контракт с московским «Динамо»
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Как стало известно «Чемпионату», шведский защитник Фредрик Классон подписал однолетний контракт с московским «Динамо». В ближайшее время об этом объявят официально. Напомним, игрок обороны ранее покинул ЦСКА.

Классон перешёл в ЦСКА перед сезоном-2022/2023. В общей сложности он сыграл за московских армейцев 226 матчей, набрал 46 (8+38) очков и вместе с клубом стал обладателем Кубка Гагарина в 2023 году. В прошедшем сезоне на счету шведского хоккеиста 73 встречи за ЦСКА (с учётом плей-офф), один гол и 14 результативных передач.

Ранее стало известно, что нападающий Максим Джиошвили подписал новый контракт с московским «Динамо».

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