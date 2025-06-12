The Athletic дал прогноз на первых игроков, которых вызовут в сборную Канады на ОИ-2026

Журналисты североамериканского портала The Athletic дал прогноз на первых игроков, которых вызовут в сборную Канады на ОИ-2026.

По мнению журналистов, первыми игроками сборной Канады на ОИ-2026 станут Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Брейден Пойнт, Кейл Макар и Девон Тэйвз.

Напомним, зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.