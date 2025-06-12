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Российский вратарь «Коламбуса» Тарасов рассказал о своём уникальном достижении в НХЛ

Российский вратарь «Коламбуса» Тарасов рассказал о своём уникальном достижении в НХЛ
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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов рассказал о своём уникальном достижении в НХЛ.

— В матче с «Рейнджерс» вы оформили первый «сухарь» в НХЛ, но команда проиграла по буллитам. Вы стали первым вратарём в истории лиги с таким достижением. Какие у вас были эмоции после игры — больше расстройства или всё же приятные ощущения?
— Узнал об этом только на следующий день. Конечно, было расстройство, потому что мы проиграли. Вроде бы ты не пропустил в основное время, однако по буллитам проиграли — и всё равно это не ощущается как «сухарь». Хотя статистически — да. Но по факту — нет, потому что команда уступила.

— «Сухари» важны для вратарей?
— Не буду лукавить — приятно, когда играешь «на ноль». Особенно если команда выигрывает. Это дополнительные эмоции. Однако ты не зацикливаешься на этом, потому что сезон длинный, игры бывают разные. Но да — это приятно, — цитирует Тарасова «ВсеПроСпорт».

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