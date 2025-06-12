Нападающий «Трактора» Гуськов женился на дочери главы Федерации спортивной борьбы России
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24-летний нападающий «Трактора» Матвей Гуськов сыграл свадьбу с младшей дочерью главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили Елизаветой.
Пара встречается с 2020 года, предложение руки и сердца Матвей сделал возлюбленной в 2024-м. Торжество прошло 11 июня в Москве.
«Муж и жена. 11.06.2025», — написала Елизавета в социальных сетях, опубликовав фото со свадьбы.
Фото: из личного архива Елизаветы Мамиашвили
Гуськов, сын Александра Гуськова, является воспитанником ЦСКА. Матвей перешёл в «Трактор» в результате обмена из московского «Динамо» 28 декабря. За команду Бенуа Гру 24-летний форвард успел провести два матча, в которых набрал 3 (1+2) очка.
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