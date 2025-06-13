Форвард «Вашингтона» Том Уилсон обратился к завершившему карьеру Ти Джею Оши

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о завершении карьеры 38-летнего нападающего столичного клуба Ти Джея Оши.

«Даже не верится, что я это пишу — но, видимо, всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Хочу сказать тебе спасибо. Спасибо за всё, что ты сделал для меня. Я с самого первого дня, когда мы стали товарищами по команде, смотрел на тебя с уважением — и всегда буду. Спасибо за всё, что ты отдал нашей команде и этому городу. Ты никогда не халтурил ни в одном выходе на лёд.

Спасибо за то, что сделал каждое утро на арене радостным. Я никогда не забуду наши шутки, смех и время, проведённое вместе. Спасибо, что относился к моей семье, как к своей — я надеюсь, что однажды Тедди и Бабс будут играть вместе в лиге. С нетерпением жду, чтобы увидеть твои будущие успехи — я всегда буду болеть за тебя, Лорен, Лайлу, Лени, Кэмпбелла и Люси. Поздравляю с невероятным путешествием», — написал Уилсон на личной странице в одной из социальных сетей.

Ти Джей Оши пропустил минувший сезон из-за травмы спины. Форвард выступал за «Вашингтон» с 2015 года. До перехода в стан столичной команды американец играл за «Сент-Луис Блюз». Всего в регулярках НХЛ Оши набрал 695 (302+393) очков в 1010 матчах. В Кубке Стэнли у Ти Джея 69 (34+35) очков в 106 встречах.