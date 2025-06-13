Хеллебайк выиграл приз лучшему вратарю регулярки в НХЛ, Василевский занял второе место

Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» стал обладателем трофея «Везина Трофи» сезона 2024/2025 — награды, вручаемой вратарю, признанному лучшим в регулярном чемпионате по мнению генеральных менеджеров клубов НХЛ.

32-летний Хеллебайк получил эту награду второй сезон подряд и в третий раз в карьере — ранее он выигрывал трофей в сезонах 2019/2020 и 2023/2024.

Второе место в голосовании занял россиянин Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг». На третьем месте — Дарси Кемпер из «Лос-Анджелес Кингз».

В минувшем регулярном чемпионате Василевский принял участие в 63 матчах. В них россиянин одержал 38 побед, а также шесть встреч провёл «на ноль». В среднем за игру он отражал 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,18.