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Хеллебайк признан обладателем «Харт Трофи», Кучеров занял третье место

Хеллебайк признан обладателем «Харт Трофи», Кучеров занял третье место
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Вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк признан обладателем приза «Харт Трофи» сезона 2024/2025 — награды, вручаемой «самому ценному игроку для своей команды» по версии Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Второе место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, а замкнул тройку российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Ранее сообщалось, что Хеллебайк стал обладателем трофея «Везина Трофи» сезона 2024/2025 — награды, вручаемой вратарю, признанному лучшим в регулярном чемпионате по мнению генеральных менеджеров клубов НХЛ. В голосовании он опередил российского голкипера Андрея Василевского, который занял второе место.

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