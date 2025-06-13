Хеллебайк признан обладателем «Харт Трофи», Кучеров занял третье место

Вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк признан обладателем приза «Харт Трофи» сезона 2024/2025 — награды, вручаемой «самому ценному игроку для своей команды» по версии Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Второе место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, а замкнул тройку российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Ранее сообщалось, что Хеллебайк стал обладателем трофея «Везина Трофи» сезона 2024/2025 — награды, вручаемой вратарю, признанному лучшим в регулярном чемпионате по мнению генеральных менеджеров клубов НХЛ. В голосовании он опередил российского голкипера Андрея Василевского, который занял второе место.