Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Василевский включён во вторую сборную всех звёзд сезона-2024/2025 НХЛ

Андрей Василевский включён во вторую сборную всех звёзд сезона-2024/2025 НХЛ
Комментарии

Официальный сайт НХЛ опубликовал составы двух сборных всех звёзд уходящего сезона-2024/2025. Место в воротах второй сборной получил российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Помимо Василевского в состав второй сборной звёзд сезона НХЛ были включены защитник Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), защитник Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») и нападающие Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

В регулярном сезоне НХЛ — 2024/2025 Василевский сыграл в 63 матчах, в которых одержал 38 побед и оформил шесть шат-аутов, отразив 92,1% бросков в створ своих ворот.

Видео: Представлен новый шлем Андрея Василевского

Материалы по теме
Хеллебайк выиграл приз лучшему вратарю регулярки в НХЛ, Василевский занял второе место
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android