Андрей Василевский включён во вторую сборную всех звёзд сезона-2024/2025 НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал составы двух сборных всех звёзд уходящего сезона-2024/2025. Место в воротах второй сборной получил российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Помимо Василевского в состав второй сборной звёзд сезона НХЛ были включены защитник Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), защитник Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») и нападающие Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

В регулярном сезоне НХЛ — 2024/2025 Василевский сыграл в 63 матчах, в которых одержал 38 побед и оформил шесть шат-аутов, отразив 92,1% бросков в створ своих ворот.

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